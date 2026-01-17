Crystal Palace, Glasner: “Siamo abbandonati. Le scelte di mercato? Una follia, non riesco a capirle”

L’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha tuonato contro la società al termine del ko odierno contro il Sunderland

“Sento che siamo completamente abbandonati” ha dichiarato Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, dopo il ko odierno contro il Sunderland. Glasner ha criticato la dirigenza per la gestione del mercato e ha difeso i suoi giocatori: “Non posso incolpare nessun giocatore. Hanno fatto tutto il possibile e questo va avanti da settimane e mesi ormai. Abbiamo 12, 13 giocatori disponibili della rosa e non sentiamo alcun supporto”.

L’allenatore ha fatto riferimento, in particolare, alla questione che riguarda Marc Guehi: “La cosa peggiore è vendere il nostro capitano un giorno prima di giocare una partita di Premier League”. E ancora: “Ci stiamo preparando, è la prima settimana completa di allenamenti da settembre, e poi vendiamo il nostro capitano un giorno prima della partita. Quindi non riesco a capire questa cosa“.

Glasner ha proseguito dicendo: “Ho sempre tenuto la bocca chiusa, ma non posso farlo perché devo difendere questi giocatori, oggi era la 35ª partita. Sì, siamo sotto pressione e siamo sfortunati. Ma ancora una volta, non puoi reagire, non possiamo aiutarli, rende tutto molto difficile”.

L’allenatore del Palace ha poi aggiunto: “Se ti strappano il cuore due volte in questa stagione, un giorno prima di una partita, è successo con Eze in estate, ora con Guehi… Cosa dovrei dire ai giocatori continuamente? Cosa dovrei dirgli? E poi vedo la prestazione di oggi per 50, 60 minuti, non è stato facile con tutte le circostanze qui con 12 giocatori disponibili della rosa”.

Addio in anticipo?

Negli scorsi giorni, Oliver Glasner e il Crystal Palace hanno annunciato che al termine della stagione le loro strade si divideranno. Nonostante le problematiche attuali, l’allenatore ha smentito una possibile partenza anticipata. Glasner ha dichiarato:

“Andare via a gennaio? No, mai, mai. Andrò avanti con questo gruppo di giocatori fino alla fine”.