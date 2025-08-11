Il Crystal Palace ha perso l’appello al CAS: giocherà in Conference League

Il Crystal Palace giocherà in Conference League nella prossima stagione: perso l’appello presentato al CAS

È arrivata la sentenza definitiva e si attende adesso solo l’ufficialità dalla UEFA: il Crystal Palace il prossimo anno giocherà in Conference League e non in Europa. Ma facciamo un passo indietro.

Il club inglese era stato penalizzato dalla stessa UEFA per le regole sulla multiproprietà, proprio perché il proprietario del club John Textor oltre ad avere delle quote del Palace detiene anche una percentuale di quota del Lione, che è stato recentemente riammesso in Europa League a seguito della lotta d’appello contro la retrocessione.

La UEFA ha quindi deciso di escludere il Crystal Palace dalla Conference League, assegnando il suo posto al Nottingham Forest. La questione è nata perché John Textor, che possiede partecipazioni in entrambi i club, non ha rispettato la scadenza del 1° marzo per dimostrare di non avere un’influenza “significativa” sul Crystal Palace. Nonostante i tentativi del club londinese di difendersi e mantenere la qualificazione europea, gli sforzi fatti non sono bastati.

La squadra allenata da Glasner dunque ha poi presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) proprio contro la decisione UEFA. Il club inglese ha perso l’appello, e verrà quindi sostituito in Europa League proprio dal Nottingham Forest. Si attende solo l’ufficialità dalla UEFA.