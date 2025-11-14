Dopo essere stato espulso con il suo Portogallo nella gara persa contro l’Irlanda, Cristiano Ronaldo rischia ora di saltare la prima gara dei Mondiali

Gomitata a gioco fermo ed espulsione diretta. Così Cristiano Ronaldo, uscito sconfitto con il suo Portogallo giovedì 13 novembre nella gara contro l’Irlanda, potrebbe saltare la prima gara dei Mondiali.

Il giocatore dell’Al-Nassr non è riuscito a resistere alle provocazioni del suo avversario O’Shea, e al 61′ con il pallone lontano ha reagito nei confronti dell’irlandese.

Così il portoghese ha ricevuto il primo cartellino rosso con la sua nazionale, nonché il tredicesimo della sua carriera.

Un provvedimento che oltre a essere costato caro per la sua squadra, uscita poi sconfitta per 2-0, potrebbe costare molto caro. Se la squalifica dovesse essere superiore alla sola giornata, Ronaldo rischierebbe di saltare la prima gara dei gironi del prossimo Mondiale.

Cristiano Ronaldo espulso: cosa succede?

Il Portogallo è primo con 10 punti nel proprio girone di qualificazione ai Mondiali. Seguono poi Ungheria a 8 e Irlanda a 7 punti, con l’Armenia ultima a 3 punti. La prossima gara, l’ultima del girone, vedrà la nazionale allenata da Roberto Martinez sfidare in casa l’ultima della classe.

Gara che sicuramente non avrà Cristiano Ronaldo tra i propri protagonisti. E inoltere, in caso di qualificazione ai Mondiali (ormai molto probabile), il Portogallo potrebbe fare a meno del proprio capitano anche per la prima partita dei gironi del Mondiale del 2026 secondo quanto scritto nel Codice Disciplinare della FIFA. Ora, non resta altro che capire a quanto ammonterà la squalifica.