Ronaldo ci sarà alla prima giornata del Mondiale: squalifica scontata contro l’Armenia
Ottime notizie per la nazionale portoghese e per il suo capitano: Ronaldo ci sarà nella prima giornata del Mondiale
Adesso è arrivata l’ufficialità: Cristiano Ronaldo giocherà la prima giornata del Mondiale 2026.
Il portoghese aveva ricevuto un rosso diretto durante la partita contro l’Irlanda valida per le qualificazioni al mondiale per aver reagito con una gomitata nei confronti del difensore irlandese.
Cristiano ha scontato la squalifica durante l’ultimo turno di qualificazioni nella partita contro l’Armenia, vinta per 9-1 dalla sua Nazionale.
Il portoghese dunque non mancherà alla prima giornata di quello che sarà il suo sesto Mondiale.