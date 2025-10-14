Con il gol dell’1-1 contro l’Ungheria, Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore nella storia delle qualificazioni ai Mondiali

Gli anni passano per tutti, ma non per Cristiano Ronaldo.

Il giocatore dell’Al-Nassr ha infatti segnato una doppietta nel primo tempo contro l’Ungheria, portando la partita sul 2-1 dopo il vantaggio iniziale di Szalai.

Con questi due gol CR7 arriva a quota 41 nella storia della qualificazioni ai Mondiali staccando Carlos Ruiz, giocatore guatemalteco che era fermo a 39.

Prosegue inoltre la ricerca della rete numero 1000 da professionista tra club e Nazionale. Nazionale con cui è arrivato a quota 143 reti totali.

Messi chiude il podio

Come detto, Cristiano Ronaldo ha raggiunto il primato individuale staccando Carlos Ruiz. In terza posizione troviamo invece Leo Messi, che ne ha segnati 36.

Nei primi 25 sono solo 6 gli europei: oltre al portoghese ci sono infatti Lewandowski a 33, Dzeko a 29, Shevchenko a 26, Kane a 23 e Depay a 22.