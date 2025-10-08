Cristiano Ronaldo stabilisce un nuovo record. Come riporta il sito finanziario Bloomberg, il portoghese è il primo calciatore miliardario

Cristiano Ronaldo ha stabilito un nuovo record nella sua leggendaria carriera. Questa volta, però, il portoghese ha scritto la storia fuori dal campo. Come riportato dal sito finanziario Bloomberg Billionaire Index, CR7 è diventato il primo calciatore miliardario.

Secondo le stime di Bloomberg, l’ex Juventus e Real Madrid possiede un patrimonio di circa 1.4 miliardi di dollari. Larga parte dell’introito deriva dallo stipendio faraonico percepito all’Al-Nassr.

La stima non si basa solo sugli incassi calcistici. Ronaldo ha guadagnato lo status di miliardario grazie anche agli investimenti esterni al mondo del calcio e alle sponsorizzazioni.

L’estratto conto del portoghese redatto da Bloomberg è impressionante.

L’oro dell’Arabia

Nel 2023 Cristiano Ronaldo si è trasferito dal Manchester United all’Al-Nassr. La allora sorprendente decisione ha gonfiato il portafoglio della stella portoghese. Con il suo primo contratto in Arabia, valido fino a giugno 2025, CR7 ha guadagnato 205 milioni di euro a stagione. In estate, il 5 volte Pallone d’oro ha deciso di rinnovare con l’Al-Nassr.

Ronaldo ha firmato un altro contratto biennale, fino al 2027, con uno stipendio sempre di 205 milioni all’anno. Alla firma, l’ex Real Madrid ha guadagnato 28 milioni di euro con la cifra che potrebbe salire fino a 44 milioni se CR7 decidesse di giocare anche la stagione 2026-2027 con l’Al-Nassr. I guadagni non finiscono qui. Nel nuovo accordo sono state inseriti alcuni bonus tra cui la vittoria della Scarpa d’oro (4 milioni di euro) e la vittoria della Saudi Pro League (9 milioni). In ottica futura, gli arabi hanno offerto a Ronaldo il ruolo di “ambasciatore” del club con durata biennale a 567 milioni di euro all’anno. CR7 possederà anche il 15% delle quote dell’Al-Nassr.

Gli investimenti extra calcistici

Il patrimonio di Cristiano Ronaldo non è frutto solo dei guadagni calcistici. Tra le tante, la stella portoghese ha sottoscritto accordi di sponsorizzazione con Armani, Castrol e, soprattutto, Nike. Il colosso sportivo e l’attaccante dell’Al-Nassr hanno firmato un contratto decennale da circa 15 milioni all’anno.

Il campione ha ampliato il suo brand investendo in ville, hotel, palestre e nella moda. In quest’ultimo mondo il portoghese ha lanciato la sua collezione di intimo: “CR7 Underwear“. L’aeroporto di Funchal e Madera, località natale del campione, è stato chiamato “Cristiano Ronaldo”. La stella non possiede quote dello scalo ma la dedica della sua città dimostra l’immensità di CR7.