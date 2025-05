Il figlio di CR7, Cristiano Ronaldo Jr., è stato convocato dall’Under 15 del Portogallo: è la sua prima volta

Il figlio di CR7, Cristiano Ronaldo Jr., rappresenterà la nazionale portoghese.

Così ha deciso il commissario tecnico dell’Under 15, che ha convocato il figlio d’arte per i suoi prossimi impegni.

Una carriera continuamente sotto i riflettori per Cristiano Ronaldo Jr. che ha iniziato il suo percorso da calciatore nelle giovanili del Real Madrid per poi passare alla Juventus e al Manchester United (in linea con la carriera del padre).

Ora la sua avventura sta continuando all’Al-Nassr dove è riuscito a mettersi in mostra tanto da ricevere la prima convocazione con la Nazionale portoghese U15.