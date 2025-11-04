Cristiano Ronaldo, in un’intervista rilasciata a Piers Morgan, ha parlato del suo futuro

Cristiano Ronaldo ha rilasciato una lunga intervista a Piers Morgan, noto giornalista e conduttore televisivo britannico.

In questa, il campione portoghese ha parlato apertamente sul suo ritiro dal mondo del calcio giocato.

“Mi ritirerò presto, sarà dura ma sono pronto. Probabilmente piangerò, sono un tipo che non tiene dentro i sentimenti, piango facilmente”. Queste le sue dichiarazioni riguardanti il ritiro.

Ha poi risposto alla domanda su cosà potrà dargli gioia al di fuori del mondo del calcio: “Niente sarà paragonabile all’adrenalina di segnare un gol. Ma ogni cosa inizia e finisce. Avrò più tempo per le mie altre passioni, per la mia famiglia e per crescere i miei figli”.

Le parole di Cristiano Ronaldo su Lionel Messi

L’attaccante portoghese ha poi parlato nuovamente del suo eterno rivale Lionel Messi: “Dicono che Messi sia migliore di me? Non sono d’accordo, non voglio essere umile”.

Poi sul mondiale: “Non è un sogno, non mi definisce come giocatore. Pensi sia giusto essere definito uno dei migliori della storia per aver vinto 6 o 7 partite?”