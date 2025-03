Cristiano Ronaldo in Brasile? La pazza idea del presidente: “A un certo punto…”

Cristiano Ronaldo in Brasile? Le dichiarazioni del presidente del Portuguesa sul suo arrivo nel campionato Paulista.

Il Portuguesa, club del campionato Paulista, sta perseguendo un ambizioso progetto per rafforzare la propria squadra e valorizzare la comunità portoghese in Brasile.

E per farlo vogliono sognare in grande, molto in grande. L’attenzione del club si è rivolta a Cristiano Ronaldo, attuale stella dell’Al-Nassr.

In un’intervista alla CNN, il presidente Alex Bourgeois ha espresso il desiderio di portare il portoghese nel campionato Paulista del 2026.

“Vogliamo rinforzare la squadra e risvegliare l’orgoglio della comunità portoghese qui in Brasile… Cristiano Ronaldo è il più grande portoghese di tutti i tempi, è la più grande personalità al mondo oggi. Sarebbe fantastico… ovviamente, a un certo punto, dovremo provare a parlare”, ha dichiarato.

Ronaldo in Brasile?

Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di creare un legame più stretto tra Brasile e Portogallo attraverso il Portuguesa, affermando che il club sta già facendo progressi in questa direzione. L’obiettivo è avvicinare la vasta comunità portoghese in Brasile, stimata in 25 milioni di persone, e portare elementi della cultura portoghese nel paese, inclusi aspetti come vino, cibo, religione e spiagge.

Attualmente, Cristiano Ronaldo è sotto contratto con l’Al-Nassr, club saudita con il quale ha ottenuto risultati significativi. Tuttavia, il Portuguesa spera di poter avviare negoziati per portare il fuoriclasse portoghese in Brasile nel prossimo futuro, contribuendo così a rafforzare i legami culturali e sportivi tra i due paesi.