Cristiano Ronaldo, la rivelazione dello studio Whoop: “La sua età fisiologica è 28 anni”

40 anni sulla carta d’identità ma solo 28,7 fisiologicamente: la rivelazione dello studio effettuato dall’azienda Whoop su Cristiano Ronaldo

Tra Portogallo e Al-Nassr Cristiano Ronaldo continua a stupire a suon di gol. L’ultimo in ordine cronologico è stato quello realizzato in rovesciata contro l’Al-Khaleej.

Ormai sempre più vicino ai 1000 gol in carriera, il cinque volte Pallone d’Oro non sembra volersi fermare, ma soprattutto non sembra subire il passare degli anni.

Uno studio, realizzato dall’azienda americana Whoop specializzata in braccialetti biometrici, ha rivelato che la vera età fisiologica di Cristiano è 28,7 anni.

Ben 12 in meno rispetto ai 40 — 41 a febbraio — mostrati sulla sua carta d’identità.

I parametri e il risultato dello studio

L’azienda che ha condotto la ricerca si basa su nove parametri differenti, tra cui la qualità del sonno, l’intensità degli allenamenti ma non solo. Rilevante per il risultato è stato l’indice HOMA-IR, ovvero quello che misura l’efficienza dell’insulina per produrre energia. Cristiano Ronaldo è quindi fenomenale a livello metabolico, cosa che gli garantisce un ottimo recupero muscolare e grandi performance atletiche.

Il fenomeno portoghese ha pubblicato i risultati dell’analisi sul suo profilo X, ironizzando: “I dati non mentono”. Cura del copro maniacale, e una probabile buona predisposizione genetica hanno portato Cristiano Ronaldo a far registrare questi risultati. Un motivo in più per credere che l’ex United, Juventus e Real Madrid abbia tutte le intenzioni di continuare a stupire.