Cristiano Ronaldo, vicino ai1000 gol in carriera (Imago)

Cristiano Ronaldo ha parlato del proprio futuro alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna

Per la storia. A 40 anni Cristiano Ronaldo non mette di stupire, e continua a trascinare la propria nazionale.

Domani, domenica 8 giugno, il Portogallo affronterà la Spagna nella finale della Nations League 2024/2025: CR7, ovviamente, vuole vincere per aggiungere l’ennesimo trofeo nella propria bacheca e per regalare un’altra coppa ai propri connazionali.

E alla vigilia della sfida, l’attaccante dell’Al-Nassr ha parlato in conferenza stampa del futuro, smentendo le voci di una possibile presenza al Mondiale per Club, e non solo.

Di seguito le sue parole.

Le parole di Cristiano Ronaldo

Prima di tutto, il fuoriclasse portoghese ha affermato che non sarà presente al Mondiale per Club che prenderà il via la prossima settimana, dichiarando: “Bisogna pensare al breve, medio e lungo termine. C’è una decisione da parte mia di non andare al Mondiale per Club, ma ho avuto molti contatti, questo è un dato di fatto“.

Dopodiché, Ronaldo ha anche parlato di quando avverrà il proprio ritiro: “La mia mentalità è vivere giorno per giorno, non ho ancora molti anni davanti nella mia carriera ma mi godo il momento. Non ho in mente un giorno preciso, voglio andare avanti”.

Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo (Imago)

“Giocare con Messi? Non si sa mai”

Non sono mancate le parole verso due talenti generazionali, tanto vicini quanto lontani, vale a dire Messi e Yamal. Sullo spagnolo ha detto: “Sta facendo le cose molto bene, ha qualità molto grandi. Deve crescere tranquillamente e senza tanta pressione, per il bene suo e del calcio, perché il talento non gli manca. Nei prossimi 4 o 5 anni vincerà sicuramente il Pallone d’Oro“.

E infine, ha aperto le porte a un possibile futuro insieme a Messi: “Provo molto affetto per lui, siamo stati sotto i riflettori per 15 anni. Giocare con lui un giorno? Difficile, ma non si sa mai“.