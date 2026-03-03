L’esito degli esami svolti da Cristiano Ronaldo dopo l’infortunio riportato nel corso di AlFayha contro Al-Nassr: le ultime

Nonostante la vittoria conquistata dal suo Al-Nassr contro l’AlFayha, la dodicesima consecutiva considerando tutte le competizioni, è stata una serata storta per Cristiano Ronaldo quella di sabato 28 febbraio.

Non solo per il calcio di rigore sbagliato, colpendo il palo, nel primo tempo. Ma soprattutto per il problema muscolare accusato nel finale di gara.

Il portoghese è stato infatti costretto a uscire dal campo all’81’ minuto dopo aver sentito un fastidio al bicipite femorale.

La risonanza magnetica svolta nei giorni seguenti hanno evidenziato una lesione al tendine del ginocchio, come riportato dal club con una nota ufficiale.

Al-Nassr, infortunio per Ronaldo

Questo il bollettino medico completo diffuso dal club sui propri canali ufficali: “Cristiano Ronaldo ha subito una lesione al tendine del ginocchio durante la gara contro l’AlFayha. Il giocatore ha iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno“.

L’attaccante porghese dovrà dunque restare fuori per diverso, con la sua squadra che si trova attualmente al primo posto della classifica della Saudi League con due punti di vantaggio sull’Al-Ahli di Kessie e compagni.