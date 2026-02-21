L’Al-Nassr trascinato da Ronaldo torna al primo posto in Saudi Pro League: per il portoghese si avvicina sempre di più il traguardo dei mille gol

Cristiano Ronaldo non si ferma mai. Nemmeno a 41 anni compiuti sedici giorni fa, perché, come da tempo sta dimostrando, l’età è solo un numero. O almeno così è per lui.

E, parlando di numeri, l’ultima grande notte del fuoriclasse portoghese è caratterizzata proprio da questi. Intanto perché sono due i gol segnati contro l’Al-Hazem nella gara della 23esima giornata di Saudi Pro League giocata dal suo Al-Nassr.

Numeri che sorridono anche in classifica per la squadra allenata da Jorge Jesus, che ora è al comando del campionato, con sorpasso all’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

E, infine, una notte che sorride per i numeri personali di CR7, recordman per eccellenza che sta inseguendo il traguardo storico dei mille gol in carriera. Con questi due ora siamo a 964, a -36 quindi. Intanto, però, un traguardo lo ha già tagliato con questa partita, sfondando quota 500 reti segnate dopo aver compiuto 30 anni. Un’impresa che non poteva che essere firmata da un campione senza tempo come lui.

La sfida Ronaldo-Inzaghi ma non solo: lotta aperta in Saudi Pro League

Se, fino a un mese fa, la vittoria del campionato saudita sembrava destinata all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ora la lotta è apertissima. Sono cambiate tante cose, infatti, dallo scontro diretto del 12 gennaio, da cui l’Al-Nassr è uscito sconfitto per 3-1. Da allora, la squadra di Ronaldo non ha più perso e, anzi, ha solo vinto. La vittoria decisiva per il sorpasso è stata l’ottava consecutiva in campionato, col contemporaneo pareggio dell’Al-Hilal contro l’Al-Ittihad.

Una rimonta completata nel giro di poche giornate, quando l’Al-Hilal sembrava avere il primo posto in pugno. Alla 17esima erano 7 i punti di vantaggio sul secondo posto, dopo 5 partite, invece, Benzema e compagni devono inseguire. Sono sempre queste due squadre a guidare la classifica, rispettivamente con 55 e 54 punti. Ma la lotta è aperta anche all’Al-Al-Ahli di Mahrez e Kessié, terzo con 53 punti, e all’Al-Qadsiah di Mateo Retegui. Un campionato apertissimo, che Ronaldo ha come primo obiettivo in ordine di tempo sulla sua agenda. In estate arriverà il Mondiale, mentre le mille reti chissà quando. Ma non ci stupirebbe se uno come lui riuscisse a centrare tutti e tre. Perché l’età, se ti chiami Cristiano Ronaldo, è davvero solo un numero.