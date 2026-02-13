Questo sito contribuisce all'audience di

Cristiano Ronaldo torna tra i convocati dell’Al-Nassr

Redazione 13 Febbraio 2026
Al Nassr, Cristiano Ronaldo (Imago) interna
Al Nassr, Cristiano Ronaldo (Imago)

Cristiano Ronaldo torna a disposizione: è tra i convocati dell’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo is back! Dopo un periodo di lontananza per protestare sulla gestione degli investimenti del PIF durante il calciomercato invernale e non solo, riecco il portoghese.

CR7, dunque, ritira nella shortlist dei convocati da Jorge Jesus per la sfida in programma sabato 14 febbraio alle 18:30 in casa dell’Al-Fateh.

Attualmente a -4 dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi e con una partita in meno, dunque, l’Al-Nassr ritrova il fuoriclasse portoghese che è anche il top scorer con ben 17 reti.

Il club, però, non ha sentito troppo la sua mancanza, e continua la sua striscia di vittorie che va avanti da ben 7 partite, più precisamente dal 17 gennaio.

 