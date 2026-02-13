Cristiano Ronaldo torna tra i convocati dell’Al-Nassr
Cristiano Ronaldo is back! Dopo un periodo di lontananza per protestare sulla gestione degli investimenti del PIF durante il calciomercato invernale e non solo, riecco il portoghese.
CR7, dunque, ritira nella shortlist dei convocati da Jorge Jesus per la sfida in programma sabato 14 febbraio alle 18:30 in casa dell’Al-Fateh.
Attualmente a -4 dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi e con una partita in meno, dunque, l’Al-Nassr ritrova il fuoriclasse portoghese che è anche il top scorer con ben 17 reti.
Il club, però, non ha sentito troppo la sua mancanza, e continua la sua striscia di vittorie che va avanti da ben 7 partite, più precisamente dal 17 gennaio.