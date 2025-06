Dopo il gol segnato con il suo Portogallo, Cristiano Ronaldo è salito a 937 gol in carriera: quanti ne mancano per il traguardo dei 1000

Sono passati più di 20 anni ormai. Dalle radio, ai blog, fino alle notifiche sui telefoni, l’annuncio o la notifica di un gol segnato da Cristiano Ronaldo ci hanno accompagnato per intere generazioni.

Di destro, di sinitro, di testa. E ancora su rigore, da calcio di punizione o, un po’ più raramente, con qualche acrobazia spettacolare.

Cr7 ha segnato in ogni modo possibile e all’età di 40 anni (compiuti a febbraio), continua a essere decisivo. Non solo in Arabia Saudita, dove gioca con l’Al-Nassr. Ma anche in nazionale, con il suo Portogallo.

A furia di timbrare il cartellino, il conteggio è arrivato a ben 937 reti. Il prossimo obiettivo del campione portoghese? Entrare ancor di più nella leggenda del calcio, arrivando a 1000.

Cristiano Ronaldo, sempre più vicino ai 1000 gol in carriera

Se contro la Croazia in Nations League il 5 settembre del 2024 era arrivato il 900esimo gol in carriera per Ronaldo, a giugno del 2025 sono salite già a 937 (dati transfermarkt.it) le reti siglate dal fenomeno portoghese.

Conteggio che vede un contributo notevole apportato con maglia della nazionale portoghese. Con il cartellino timbrato contro la Germania in Nations League nel giugno del 2025, CR7 è salito a 137 marcature con la cassa rossoverde. Un recordo assoluto: ben 25 gol più del rivale di sempre, Lionel Messi.

Nazionale… ma anche club

Per rendere ancora di più l’idea dell’impatto che avuto l’ex Real Madrid nel nostro calcio negli ultimi vent’anni, vi diamo delle statistiche molte curiose. Il 100esimo gol in carriera era arrivato nella stagione 2007/2008, quando indossava la maglia del Manchester United.

Solo 8 stagioni più tardi, con i blancos CR7 ha toccato quota 500 reti. Per poi arrivare, come detto in precedenza, all’incredibile numero di 900 marcature nel giro di sole altre nove annate. Nel mezzo? Le stagioni con Juventus e Al-Nassr. Tutte, ovviamente, dopo l’esordio avvenuto con lo Sporting Lisbona. Il conto alla rovescia si fa sempre più snello: ma con Ronaldo, il prossimo gol è sempre dietro l’angolo.