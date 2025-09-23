Livorno, possibile ritorno di Cristiano e Alessandro Lucarelli
Le ultime novità sul club di Serie C
Cristiano e Alessandro Lucarelli potrebbero tornare al Livorno. La società toscana, infatti, nelle prossime ore affronterà il Bra nel match valido per la sesta giornata del girone B Di Serie C.
Il futuro dell’allenatore Alessandro Formisano, però, resta in bilico: nelle prime cinque gare di campionato, infatti, il Livorno ha raccolto tre punti.
In cima alla preferenze della società per una sua eventuale sostituzione c’è Cristiano Lucarelli. Si tratterebbe, chiaramente, di un ritorno sicuramente gradito alla piazza, da sempre legata alla su figura.
Non solo Cristiano: insieme a lui, infatti, potrebbe tornare Alessandro che ha da poco terminato la sua esperienza dirigenziale con il Parma.