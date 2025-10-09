Italia, Cristante: “Contro l’Estonia sarà tosta ma dobbiamo vincere. Gattuso è carico”

Le parole di Bryan Cristante in conferenza stampa verso Estonia-Italia

Tra i protagonisti del grande avvio di stagione della Roma c’è Bryan Cristante, tornato in Nazionale per la prima volta dagli Europei del 2024.

L’ex Pescara e Atalanta è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l’Estonia: “La Nazionale è sempre un obiettivo, è sempre bello essere qui. Era finita un po’ male e sono contento di essere tornato. Spero di vivere esperienze più belle di quell’ottavo di finale“.

Il classe ’95 ha proseguito parlando di Gattuso: “L’ho visto carico, l’ambiente è carico. Stiamo lavorando davvero nel modo corretto, con l’intensità giusta e con le idee giuste. Ci sono tutte le possibilità di fare un bellissimo percorso“.

“Il gruppo ha voglia di fare bene. C’è sintonia”

Cristante ha parlato dei valori trasmessi dall’allenatore all’interno dello spogliatoio: “Il mister è sempre stato un trascinatore, dà più del 100% negli allenamenti e questo l’ho ritrovato anche in Nazionale. C’è più esperienza e una consapevolezza diversa, questo in gare delicate aiuta“. Il centrocampista ha raccontato anche l’animo del gruppo: “Ho trovato voglia di fare bene, alta intensità e tutti a disposizione. Un ambiente sereno dove è facile lavorare bene, questo credo sia fondamentale. Quando ci si trova bene l’uno con l’altro è fondamentale, soprattutto qui dove ci si frequenta solo per pochi giorni“.

Il giocatore della Nazionale e della Roma ha coperto diversi ruoli in campo: “Sono a disposizione del mister. Io sono centrocampista ma non ho mai preferito troppo una posizione specifica, mi sono sempre trovato bene un po’ ovunque“. Il mediano ha parlato delle chance di chiudere il girone al primo posto: “Pensiamo partita dopo partita, poi si vedrà se sarà primo posto o play-off“.

“Gattuso ha premiato il merito. Critiche? Parlo poco e lavoro in campo”

Cristante è soddisfatto dal livello dei centrocampisti in Italia: “Siamo messi bene, ce ne sono tanti anche di giovani. È un ruolo dove ce n’è in abbondanza e che è un po’ cambiato“. L’ex Milan è orgoglioso di vestire la maglia azzurra: “La nazionale è un orgoglio, è sempre un obiettivo essere qui“. Dopo diverso tempo Gattuso ha richiamato in Nazionale Spinazzola e Cristante. A riguardo quest’ultimo ha detto: “Credo sia giusto premiare il merito, chi sta facendo bene. Poi magari deve esserci anche spazio per i giovani, ma credo che alle fondamenta debbano esserci giocatori che dimostrano e che hanno dimostrato di essere importanti nei rispettivi club“.

Cristante ha messo in chiaro l’obiettivo dell’Italia contro l’Estonia: “L’atmosfera sarà tosta, non esistono partite facili e le insidie sono dietro l’angolo. Andiamo lì con un solo risultato da portare a casa, vogliamo vincere“. Il centrocampista ha concluso la conferenza stampa con un commento sulle motivazioni che lo spingono a dare tutto in campo: “Voglio solo farmi trovare pronto, questo è ciò che ha pagato di più nella mia carriera e continuerò così fino alla fine. Parlo poco e mi concentro sul campo“.