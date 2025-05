Cremonese-Spezia, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del match tra Cremonese e Spezia, finale di andata dei playoff di Serie B.

Ultimo atto dei playoff di Serie B: allo stadio Giovanni Zini di Cremona si gioca Cremonese-Spezia, finale di andata.

La Cremonese si gioca l’ultima e più importante chance per tornare in Serie A, dopo aver ribaltato la semifinale contro la Juve Stabia con un netto 3-0 allo Zini. Un successo costruito grazie ai gol di Castagnetti, Johnsen e Vazquez, che ha annullato il 2-1 subito all’andata e rilanciato con forza le ambizioni della squadra di Stroppa.

I grigiorossi, quarti nella stagione regolare con 61 punti, si trovano ora di fronte allo Spezia, formazione solida e compatta che ha chiuso terza con 66 punti e ha superato senza sbavature il Catanzaro, imponendosi sia all’andata (2-0) che al ritorno (2-1). Per centrare la promozione, la Cremonese dovrà ottenere un punteggio complessivo migliore, poiché in caso di parità sarà lo Spezia a salire in A per regolamento.

Di seguito le formazioni ufficiali della finale di andata.

Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Folino, Antov, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Vazquez. All. Stroppa.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, Cassata, Nagy, Bandinelli, Elia; Di Serio, Pio Esposito. All. D’Angelo.

Dove vedere Cremonese-Spezia in TV e streaming

La partita tra Cremonese e Spezia, finale di andata dei playoff di Serie B, si giocherà allo Zini di Cremona alle ore 20:30. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN.