Cremonese, Alessio Zerbin è arrivato in ritiro: si attende solo l’ufficialità

Si attende solo l’ufficialità di Zerbin con la Cremonese

La Cremonese avrà presto un nuovo giocatore in rosa: Alessio Zerbin ha raggiunto nella mattinata di oggi – 29 luglio – il ritiro grigiorosso a Livigno, dove il club allenato da Davide Nicola sta tenendo la preparazione per la stagione 2025/2026.

Per il calciatore classe ’99 come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi c’è stato anche l’interesse del Pisa, ma la squadra nerazzurra non ha raggiunto l’accordo per il trasferimento con l’entourage del giocatore. Per questo motivo la trattativa è saltata.

Adesso Zerbin sarà un nuovo giocatore della Cremonese agli ordini di Nicola, e si attende solamente l’annuncio ufficiale.

Di seguito, le immagini del suo arrivo a Livigno.