Cremonese, domani le visite di Sanabria: c’è l’autorizzazione del Torino
C’è l’ok del Torino alle visite mediche di Antonio Sanabria con la Cremonese
Davide Nicola si prepara ad accogliere Antonio Sanabria alla Cremonese. I due erano insieme anche al Torino.
Proprio dal club granata è arrivata l’autorizzazione alle visite mediche dell’attaccante classe 1996. Visite mediche che si terranno nella giornata di domani, mercoledì 20 agosto.
L’operazione si chiuderà sulla base di 2.5 milioni di euro + bonus.