Cremonese, domani le visite di Sanabria: c’è l’autorizzazione del Torino

Gianluca Di Marzio 19 Agosto 2025
Sanabria (IMAGO)
Sanabria (Credits: Mirko Barbieri)

C’è l’ok del Torino alle visite mediche di Antonio Sanabria con la Cremonese

Davide Nicola si prepara ad accogliere Antonio Sanabria alla Cremonese. I due erano insieme anche al Torino.

Proprio dal club granata è arrivata l’autorizzazione alle visite mediche dell’attaccante classe 1996. Visite mediche che si terranno nella giornata di domani, mercoledì 20 agosto.

L’operazione si chiuderà sulla base di 2.5 milioni di euro + bonus.