Cremonese, fissate le visite mediche per Youssef Maleh
Tutto fatto per l’arrivo a Cremona di Youssef Maleh, centrocampista marocchino che nel corso di questa stagione ha collezionato nove presenze in Serie A con la maglia del Lecce.
Il classe ’98 è stato autorizzato dalla stessa società giallorossa a svolgere le visite mediche per conto della Cremonese.
La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra di Nicola.
