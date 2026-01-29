Questo sito contribuisce all'audience di

Cremonese, fissate le visite mediche per Youssef Maleh

Gianluca Di Marzio 29 Gennaio 2026
Youssef Maleh, Lecce (IMAGO)

Cremonese, fissate le visite per Youssef Maleh: il centrocampista marocchino arriva dal Lecce.

Tutto fatto per l’arrivo a Cremona di Youssef Maleh, centrocampista marocchino che nel corso di questa stagione ha collezionato nove presenze in Serie A con la maglia del Lecce.

Il classe ’98 è stato autorizzato dalla stessa società giallorossa a svolgere le visite mediche per conto della Cremonese.

La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra di Nicola.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO