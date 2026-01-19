Cremonese-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Nicola e Zanetti per la gara tra Cremonese e Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A

La ventunesima giornata di Serie A si avvicina al termine. Cremonese e Verona si sfidano allo stadio Zini in una gara molto importante per entrambe le squadre, seppur con obiettivi diversi.

I padroni di casa cercano un successo che manca da sei gare, e con i tre punti si porterebbero in undicesima posizione, a -1 dall’Udinese decimo.

Dall’altra parte i gialloblù hanno bisogno di punti per staccare dall’ultimo posto: con un successo la squadra di Zanetti scavalcherebbe il Pisa in classifica e si troverebbe penultima.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Verona

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli.

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Pemi, Collocolo, Vazquez, Mussolini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola.



VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban, Sarr.

A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti.

Dove vedere Cremonese-Verona in tv e in streaming

Cremonese e Verona si sfidano lunedì 19 gennaio allo stadio Zini di Cremona, fischio d’inizio alle 18:30.

Il match sarà visibile in diretta tv e streaming tramite l’app di DAZN.