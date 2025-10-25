Questo sito contribuisce all'audience di

Cremonese, primo gol in Serie A per Jamie Vardy

Alessandro Neve 25 Ottobre 2025
Jamie Vardy (Imago)

Primo storico centro nella massima serie italiana per il campione inglese

Ci era andato tanto vicino già lunedì sera contro l’Udinese e lo stesso oggi, appena 5 giorni dopo. Alla fine, Jamie Vardy ce l’ha fatta.

È la prima volta in Serie A per l’attaccante inglese, che dopo l’esordio contro il Verona e i 90 minuti contro i friulani, si è sbloccato

Vardy ha approfittato di un tap-in raccogliendo un pallone vagante capitato sui suoi piedi dopo il tiro di Zerbin

Il risultato? Un avvenimento a suo modo storico, il primo gol in Serie A.