Primo storico centro nella massima serie italiana per il campione inglese

Ci era andato tanto vicino già lunedì sera contro l’Udinese e lo stesso oggi, appena 5 giorni dopo. Alla fine, Jamie Vardy ce l’ha fatta.

È la prima volta in Serie A per l’attaccante inglese, che dopo l’esordio contro il Verona e i 90 minuti contro i friulani, si è sbloccato

Vardy ha approfittato di un tap-in raccogliendo un pallone vagante capitato sui suoi piedi dopo il tiro di Zerbin

Il risultato? Un avvenimento a suo modo storico, il primo gol in Serie A.