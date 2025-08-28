Cremonese, si conta di chiudere oggi per Vardy
La Cremonese è a un passo da Jamie Vardy: le parti stanno sistemando le condizioni del contratto, si conta di chiudere oggi, 29 agosto
La Cremonese sta per portare a termine il sogno Jamie Vardy.
Le parti sono al lavoro per sistemare le condizioni del contratto e si conta di chiudere oggi, 29 agosto.
Come raccontato nelle scorse ore, la trattativa è ormai alle battute finali, con il giocatore che aveva già dato l’apertura totale.
Ora il club grigiorosso sta sistemando gli ultimi dettagli, e si prepara ad accogliere in Italia l’attaccante inglese.