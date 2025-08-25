La Cremonese sogna Jamie Vardy: si attende la risposta dell’attaccante

La Cremonese sogna Jamie Vardy: si attende la sua risposta

La Cremonese sogna l’arrivo di Jamie Vardy, rimasto svincolato dopo aver concluso la propria esperienza con il Leicester al termine della stagione 2025/2025. Ci sono già stati i primi contatti.

L’attaccante sta facendo delle valutazioni sul possibile trasferimento in Italia, considerato anche che su di lui ci sono numerose squadre.

Dalle fabbriche di Sheffield è diventato il simbolo delle Foxes e ora, a 38 anni, è finito nel mirino del club grigiorosso. L’età è solo un numero, dicono in molti, ma Vardy ne è la prova. Il classe ’87 infatti è pronto a rimettersi in gioco per un nuovo capitolo dopo una stagione 2024/2025 conclusa con 36 presenze, 10 gol e 4 assist.

Ci sono stati quindi i primi contatti e adesso si attende di capire se il giocatore deciderà di sposare il progetto della Cremonese. I grigiorossi sognano in grande e ci provano per portare in Italia il grande protagonista del leggendario Leicester di Ranieri (e non solo).

Cremonese su Vardy, i dati dell’attaccante

Il campionato di Serie A ha iniziato al meglio per la Cremonese che porta a casa i tre punti contro il Milan di Allegri. I grigiorossi intanto continuano il lavoro sul mercato e vogliono regalare ai propri tifosi il simbolo del Leicester Jamie Vardy.

Oltre 230 gol e quasi 90 assist per il classe ’87, che porterebbe tanta esperienza alla neopromossa Cremonese, diventando un punto di riferimento soprattutto per i più giovani. Per lui anche un palmarès da invidiare. Tra i suoi trofei troviamo la vittoria della Premier League, della Coppa e Supercoppa d’Inghilterra. Da non dimenticare anche il titolo di giocatore dell’anno nel 2016 e la nomina di capocannoniere di Premier League nella stagione 2019-20. Un arrivo in grigiorosso che sarebbe clamoroso.