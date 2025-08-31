Cremonese, è fatta per Vardy! Atteso in tarda serata il suo arrivo in Italia

Il sogno della Cremonese diventa realtà: è fatta per Jamie Vardy, atteso in Italia questa sera

La Cremonese avrà il suo nuovo attaccante ed è un giocatore di tutto spessore. Il sogno diventa realtà: Jamie Vardy sarà un nuovo giocatore grigiorosso.

Si concretizza, dunque, uno dei colpi più clamorosi di questo calciomercato estivo, che noi di gianlucadimarzio.com abbiamo raccontato minuto per minuto, dalla prima idea fino alla chiusura della trattativa.

Il leggendario attaccante inglese, che ha lasciato il “suo” Leicester al termine della stagione 2024/2025 di Premier League, è atteso in tarda serata in Italia.

Rimasto svincolato, dunque, l’eroe indiscusso della cavalcata delle Foxes di Ranieri nel 2016 è pronto ad una nuova avventura: per lui contratto di un anno con opzione per il secondo.