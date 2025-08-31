Questo sito contribuisce all'audience di

Cremonese, Vardy è arrivato a Linate | VIDEO

Marco Bovicelli 1 Settembre 2025
L’accoglienza dei tifosi della Cremonese per Jamie Vardy

L’attaccante è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi della Cremonese

Sta per iniziare l’avventura italiana di Jamie Vardy, pronto per diventare ufficialmente un giocatore della Cremonese.

L’attaccante ex Leicester è arrivato in Italia nella serata di domenica 31 agosto, atterrando con un volo privato a Linate Prime.

Qua è stato accolto dall’entusiasmo di una cinquantina di tifosi grigiorossi che lo attendevano per dargli il loro benvenuto.

Dopo aver lasciato l’aeroporto, si è diretto in albergo nel centro di Milano dove trascorrerà la notte.

 

 

