Cremonese, Vardy è arrivato a Linate | VIDEO
L’attaccante è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi della Cremonese
Sta per iniziare l’avventura italiana di Jamie Vardy, pronto per diventare ufficialmente un giocatore della Cremonese.
L’attaccante ex Leicester è arrivato in Italia nella serata di domenica 31 agosto, atterrando con un volo privato a Linate Prime.
Qua è stato accolto dall’entusiasmo di una cinquantina di tifosi grigiorossi che lo attendevano per dargli il loro benvenuto.
Dopo aver lasciato l’aeroporto, si è diretto in albergo nel centro di Milano dove trascorrerà la notte.
Visualizza questo post su Instagram