Cremonese, esordio da titolare per Vardy contro l’Udinese
La scelta di Nicola: prima dal 1′ minuto per il centravanti inglese ex Leicester.
Nicola ha scelto. Jamie Vardy farà il suo esordio da titolare con la maglia della Cremonese. Questa la scelta dell’ex allenatore del Cagliari, che schiera così il campione inglese dal primo minuto contro l’Udinese.
Arrivato in estate al termine di una trattativa che vi abbiamo raccontato passo dopo passo, Vardy fino a questo momento ha giocato 33 minuti nella sfida contro il Verona subentrando.
Lo stesso ha fatto contro l’Inter, dopo due panchine consecutive contro Parma e Como.
Nella serata di lunedì 20 ottobre la prima occasione dal 1′ per iniziare a far sognare i suoi nuovi tifosi in campo, dopo un’estate in cui hanno già iniziato a farlo