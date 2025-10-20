Le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese, match conclusivo della 7a giornata di Serie A in programma allo Zini

La 7a giornata di Serie A sta per volgere al termine, e a chiuderla saranno Cremonese e Udinese, pronte ormai a scendere in campo.

Imbattuta per le prime 5 partite, la squadra di Nicola arriva dalla sconfitta per 4-1 contro l’Inter a San Siro, ma mantiene al momento diversi punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

L’Udinese, dopo 7 punti nelle prime tre giornate ne ha totalizzato solo uno nelle restanti tre, quello ottenuto nell’ultima sfida in casa contro il Cagliari.

In attesa del fischio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali della partita.

Cremonese-Udinese, le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Franco Vázquez, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. Allenatore:

Kosta Runjaić.

A disposizione: Sava, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller.

Dove vedere il match in TV e streaming

Doppia opzione televisiva per il Monday Night che sarà visibile sia su SkySport Calcio che su DAZN. Per quanto riguarda invece lo streaming, potrete seguire la partita su Sky Go, Now o l’app di DAZN da smartphone, tablet o smart TV.