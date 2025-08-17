Cremonese in trattativa avanzata per Sanabria: c’è fiducia per chiudere in settimana

La Cremonese è in trattativa avanzata per prendere Antonio Sanabria a titolo definitivo dal Torino: il punto

Per queste ultime settimane di calciomercato, la Cremonese ha l’obiettivo di mettere a disposizione di Davide Nicola un attaccante affidabile.

I grigiorossi sono infatti in trattativa avanzata con il Torino per il trasferimento a titolo definitivo di Antonio Sanabria. Resta da trovare la quadra definitiva sugli ultimi dettagli e le parti stanno discutendo. C’è ottimismo per chiudere l’operazione in settimana.

Passando al campo, nel corso della stagione 2024/25, l’attaccante paraguaiano classe ’96 ha disputato 27 partite con la maglia granata: 26 in Serie A, 1 in Coppa Italia contro il Cosenza.

I gol realizzati sono 2, entrambi in campionato: il primo è stato messo a segno contro l’Hellas Verona, il secondo contro il Cagliari.