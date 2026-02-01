Cremonese, in chiusura Morten Thorsby dal Genoa
La Cremonese potrebbe presto regalare un nuovo centrocampista a Davide Nicola.
I grigiorossi stanno infatti chiudendo l’acquisto di Morten Thorsby, calciatore norvegese di proprietà del Genoa.
Il 29enne ha preso parte a 13 partite nel campionato di Serie A in corso: quelle dal 1′ sono 8.
Thorsby ha segnato anche due gol: il primo contro il Torino e il secondo nella vittoria per 2-1 in casa contro l’Hellas Verona.