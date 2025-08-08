Cremonese-Milan, intesa di massima per Terracciano: operazione in prestito con diritto di riscatto

Filippo Terracciano, Milan (Imago)

Cremonese molto attiva in questa fase di calciomercato: grigiorossi pronti a chiudere tre colpi

Tra le squadre di Serie A più attive in questi giorni di calciomercato c’è sicuramente la Cremonese, che sta lavorando intensamente per costruire una squadra capace di lottare per la salvezza.

I grigiorossi non solo hanno raggiunto gli accordi per Bondo e Silvestri, con quest’ultimo che farà da vice ad Audero, ma hanno adesso trovato un’intesa di massima con il Milan per il prestito con diritto di riscatto di Filippo Terracciano.

Il terzino rossonero è stato convocato da Massimiliano Allegri per la trasferta britannica, dopo la quale firmerà con la Cremonese.

Aumenta inoltre la fiducia per Antonio Sanabria, sempre più in uscita dal Torino dopo l’arrivo di Giovanni Simeone.