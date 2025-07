Cremonese, offerta per Tamèze: la situazione

La Cremonese è interessata ad Adrien Tamèze, centrocampista del Torino: avviati i contatti

Dopo la promozione in Serie A, la Cremonese cerca un innesto per il centrocampo. Offerta per Adrien Tamèze, calciatore del Torino. Il francese ha raccolto 22 presenze nell’ultima stagione, mentre il totale nel massimo campionato italiano arriva a 164 apparizioni.

L’ex Atalanta, in carriera. conta anche 71 presenze in Ligue 1. Potrebbe essere dunque il classe ’94 il rinforzo giusto per la squadra di Davide Nicola.