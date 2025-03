Cremonese, squalifica ridotta di due giornate per Vazquez

Parzialmente accolto il ricorso della Cremonese per la squalifica di dieci giornate a Franco Vazquez per insulti razzisti

È stato parzialmente accolto il ricorso fatto dalla Cremonese per la squalifica a Franco Vazquez. Il calciatore grigiorosso aveva ricevuto 10 giornate di squalifica per insulti razzisti a Dorval, calciatore del Bari.

I fatti agli ultimi minuti della gara tra Cremonese e Bari. Nel post partita l’allenatore degli pugliesi di quella partita, Longo, aveva detto: “Difendo Dorval a spada tratta, devo fare il nome di Franco Vazquez: Ne*ro di me*da non lo dici a nessuno. Nel 2025 è qualcosa di inaccettabile, va sottolineata come una cosa errata. Siamo tutti vicini a lui. È un ragazzo sensibile e quest’anno non è la prima volta che succede“.

Lo scorso 11 marzo è arrivata, poi, la decisione delle 10 giornate di squalifica da parte del giudice sportivo: “Il Giudice sportivo, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Soc. Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale“.

“Visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese) con la squalifica per dieci giornate effettive di gara“: aveva concluso il giudice sportivo.

Squalifica ridotta a Franco Vazquez

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO: “In data odierna la Corte Sportiva d’Appello ha accolto parzialmente il reclamo proposto dalla società riducendo da 10 a 8 le giornate di squalifica di Franco Vazquez“.

Il calciatore grigiorosso, perciò, potrà rientrare in campo nella gara contro lo Spezia del 9 maggio.