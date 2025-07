Cremonese, in attacco l’obiettivo resta Sanabria. In difesa si insiste per Cacace

Le novità sul mercato in entrata della Cremonese: dall’attacco alla difesa

Al suo ritorno in Serie A, la Cremonese lavora ad alcuni colpi in entrata.

Per l’attacco il nome che piace di più è quello Antonio Sanabria del Torino, e resta, attualmente, l’obiettivo principale da portare in grigiorosso.

In difesa si guarda invece in casa Empoli: si insiste infatti per Liberato Cacace.

Ma non solo. La Cremonese guarda anche al Parma per cercare ulteriori rinforzi. Nel mirino dei grigiorossi sono infatti finiti Nahuel Estevez e Botong Balogh. Rispettivamente centrocampista e difensore della squadra gialloblù.