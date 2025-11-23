Questo sito contribuisce all'audience di

Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali

Redazione 23 Novembre 2025
pellegrini-roma-credits-andrea-rosito-gpo-interna
Lorenzo Pellegrini, giocatore Roma (credits: Andrea Rosito)

Le scelte ufficiali di Nicola e Gasperini

In attesa del big match di San Siro, l’attenzione si sposta sulla gara delle ore 15 tra Cremonese e Roma.

Come arrivano le due squadre al match? I padroni di casa, dopo una partenza lampo, hanno rallentato la loro corsa nelle ultime settimane con due sconfitte consecutive.

I giallorossi, invece, vogliono mantenere il ritmo delle prime del campionato.

Di seguito le scelte ufficiali di Nicola e Gasperini.

Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Pezzella, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Franco Vázquez, Ceccherini, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ziółkowski; Çelik, Cristante, Manu Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Devis Vásquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, E. Ferguson, Tsimikas, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.

vardy-cremonese-imago-gpo-interna
Jamie Vardy, giocatore Cremonese

Dove vedere Cremonese-Roma in diretta tv e streaming

La gara tra Cremonese e Roma, in programma domenica 23 novembre alle ore 15, sarà visibile in esclusiva su Dazn.