Cremonese-Roma, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Nicola e Gasperini
In attesa del big match di San Siro, l’attenzione si sposta sulla gara delle ore 15 tra Cremonese e Roma.
Come arrivano le due squadre al match? I padroni di casa, dopo una partenza lampo, hanno rallentato la loro corsa nelle ultime settimane con due sconfitte consecutive.
I giallorossi, invece, vogliono mantenere il ritmo delle prime del campionato.
Di seguito le scelte ufficiali di Nicola e Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Pezzella, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Franco Vázquez, Ceccherini, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ziółkowski; Çelik, Cristante, Manu Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
A disposizione: Devis Vásquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, E. Ferguson, Tsimikas, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy.
Dove vedere Cremonese-Roma in diretta tv e streaming
La gara tra Cremonese e Roma, in programma domenica 23 novembre alle ore 15, sarà visibile in esclusiva su Dazn.