Cremonese-Roma, annullato il gol dello 0-2 a Pellegrini: cos’è successo
Il direttore di Gara Ayroldi ha annullato a Pellegrini il gol dello 0-2 della Roma sul campo della Cremonese
La Roma ha iniziato nel migliore dei modi la partita contro la Cremonese allo Zini.
Dopo il vantaggio di Soulé al 17′, i giallorossi hanno trovato il raddoppio con Pellegrini, bravo a mettere in rete dopo la respinta corta di Audero sul tiro di Baldanzi.
Dopo un check al VAR, grazie al sistema del rilevamento automatico del fuorigioco, il gol è stato però annullato.
Questo l’annuncio di Ayroldi per comunicare la non regolarità della rete: “A seguito di revisione, il calciatore numero 7 della Roma che segna, parte in posizione irregolare. Decisione finale: fuorigioco”.