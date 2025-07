Cremonese, ufficiale il rinnovo fino al 2026 di Franco Vázquez

La Cremonese ufficializza il rinnovo di Franco Vázquez: il classe ’89 rimarrà in grigiorosso fino al 30 giugno 2026.

Dopo l’arrivo in prestito dell’esterno Romano Floriani Mussolini dalla Lazio, la Cremonese ufficializza anche il rinnovo di Franco Vázquez per la prossima stagione.

Il trequartista, nella scorsa stagione, ha contribuito, insieme ai compagni, al ritorno del club grigiorosso in Serie A.

La società ha annunciato la decisione attraverso un comunicato sui social ufficiali: “U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Franco Vázquez. Il calciatore argentino ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2026“.

Ha poi continuato: “Nei primi due anni all’ombra del Torrazzo, il Mudo ha messo a segno 14 gol e 12 assist in 74 presenze complessive tra Serie B, playoff e Coppa Italia. Nella stagione appena conclusa, con 9 reti in 33 partite, ha contribuito al ritorno della Cremonese in Serie A. Avanti insieme, Franco!“