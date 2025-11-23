Cremonese, revocato un rigore contro la Roma dopo revisione al VAR: il motivo
Ayroldi ha revocato il rigore concesso alla Cremonese contro la Roma a seguito di revisione al VAR: l’annuncio dell’arbitro
Secondo intervento del VAR nel primo tempo di Cremonese-Roma.
Dopo il gol revocato a Pellegrini per fuorigioco, Ayroldi ha concesso un calcio di rigore ai padroni di casa per tocco di mano di Mancini in area di rigore.
Richiamato dal VAR per eseguire una On Field Review, il direttore di gara ha optato per l’annullamento della decisione da campo.
Questo l’annuncio di Ayroldi al pubblico dello Zini: “A seguito di revisione, il calciatore numero 23 della Roma (Mancini, ndr) tocca il pallone con la mano in maniera non punibile. Decisione finale: revoca del calcio di rigore”.