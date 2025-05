Cremonese, Giacomo Quagliata verso il ritorno: la situazione

Giacomo Quagliata è vicino al ritorno alla Cremonese: al momento il Catanzaro non si è palesato per esercitare il diritto di riscatto.

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato ma le squadre stanno già iniziando a muoversi per assicurarsi una rosa competitiva per la prossima stagione.

Tra queste c’è anche la Cremonese. Giacomo Quagliata va infatti verso il ritorno a Cremona. Il terzino era in prestito con diritto di riscatto al Catanzaro in questa stagione.

Nonostante le ottime prestazioni, 2 gol e 5 assist in 30 presenze, al momento il Catanzaro non si è palesato per esercitare il diritto di riscatto fissato a 1 milione.

Sembra quindi che il classe 2000 possa torna a Cremona in vista della prossima stagione.