Dal ballottaggio in porta all’obiettivo Sanabria per l’attacco: il punto mercato della Cremonese

Il punto sul calciomercato in entrata della Cremonese

La Cremonese continua a pianificare il mercato in vista del suo ritorno in Serie A. La società vuole infatti donare al suo nuovo allenatore Davide Nicola una rosa il più possibile competitiva per il raggiungimento della salvezza nella massima serie.

Come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, il club grigiorosso è particolarmente attivo in questo periodo di mercato. Per l’attacco, per esempio, il club continua a premere per Antonio Sanabria del Torino. E resta, al momento, l’obiettivo principale per l’attacco cremonese. Rimane però anche il nome di Ambrosino.

Per la porta è invece in corso un ballottaggio tra due veterani del nostro campionato: piacciono infatti sia Pietro Terracciano della Fiorentina che Marco Sportiello del Milan.

Nel ruolo di esterno a sinistra continua a piacere Liberato Cacace dell’Empoli. Ma è in ballottaggio con Giuseppe Pezzella, sempre di proprietà dei toscani.