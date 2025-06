La Cremonese di Giovanni Stroppa è la terza squadra promossa in Serie A: battuto lo Spezia al Picco, il sogno è realtà.

La Cremonese è promossa in Serie A. Battuto lo Spezia 2-3 al ritorno dopo lo 0-0 della gara d’andata. I grigiorossi tornano nella massima serie italiana dopo la retrocessione del 2023.

Stroppa l’ha rifatto. A tre anni di distanza dalla finale playoff tra Pisa e Monza la sfida personale con D’Angelo l’ha vinta ancora lui.

I grigiorossi, dopo una regular season terminata al quarto posto a quota 61 punti, hanno completato l’opera giocando dei playoff in crescendo.

Prima la vittoria nel doppio confronto contro la Juve Stabia, poi il pareggio allo Zini nella finale playoff d’andata e la vittoria decisiva al Picco nel ritorno. Da Vazquez a Johnsen, da De Luca a Collocolo, passando naturalmente per l’artefice del successo, Giovanni Stroppa.

I numeri della Cremonese

La Cremonese ha saputo aspettare il momento e, nel momento più importante, ha colpito. Esperienza e personalità sono state alla base di questo successo. I protagonisti? Sono diversi.

La classe di Vazquez, decisivo con i suoi 9 gol e 2 assist in campionato e il peso di De Luca che si misura con le 8 reti messe a segno. Senza dimenticare Johnsen, fondamentale per raggiungere la finale con il gol alla Juve Stabia. Collocolo, Bonazzoli e non solo. La Cremonese giocherà la sua ottava stagione in Serie A.