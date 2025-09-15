Cremonese, la probabile formazione per il Verona: panchina per Vardy

La probabile formazione della Cremonese di Davide Nicola per la trasferta contro l’Hellas Verona

C’è tanto entusiasmo a Cremona, sia per i risultati ottenuti finora in campionato, sia per quello che ha regalato il mercato estivo.

I successi per 1-2 a San Siro contro il Milan e per 3-2 contro il Sassuolo hanno portato 6 punti alla Cremonese, che si ritrova a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A.

Per salire a quota 9 punti e ritrovare la testa della classifica, la Cremonese deve prima giocare il posticipo del lunedì sul campo dell’Hellas Verona.

La partita è in programma nel tardi pomeriggio di oggi, lunedì 15 settembre alle ore 18:30.

Hellas Verona-Cremonese, le possibili scelte di Nicola

Fiducia al 3-5-2 visto nelle prime due giornate, con il solito Audero in porta. Davanti all’ex Como, una linea di 3 difensori formata da Terracciano, Baschirotto e il capitano Bianchetti. Passando al centrocampo, largo a sinistra dovrebbe giocare Pezzella, mentre dall’altra parte del campo Zerbin. I 3 in mezzo verosimilmente saranno Collocolo, Bondo e Vandeputte. Chiude la probabile formazione della Cremonese la coppia formata da Sanabria e Franco Vázquez. Improbabile pensare di vedere Jamie Vardy dal primo minuto.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, G. Pezzella; F. Vázquez, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Verona-Cremonese, dove vedere la partita in streaming e in TV

La partita tra Hellas Verona e Cremonese inizierà alle 18:30 di lunedì 15 settembre. La gara si disputerà allo Stadio Bentegodi.

La piattaforma che consentirà di vedere la partita è DAZN.