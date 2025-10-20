Le possibili scelte di Davide Nicola per il posticipo della settima giornata di Serie A: la probabile formazione della Cremonese

Dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter prima della sosta, la prima stagionale, la Cremonese torna in campo nel posticipo della settima giornata di Serie A. Allo Zini arriva l’Udinese di Runjaic, reduce dal pareggio interno contro il Cagliari.

Gli uomini di Davide Nicola vogliono tornare alla vittoria dopo tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite, che unite ai due successi consecutivi a inizio campionato hanno portato i lombardi al decimo posto in classifica, a quota 9 punti.

Tanta attesa per il possibile debutto da titolare di Jamie Vardy. L’ex attaccante del Leicester City, che fin qui ha giocato solo due spezzoni in Serie A anche per via dell’infortunio, punta a una maglia da titolare. A riguardo, Davide Nicola ha dichiarato alla vigilia: “Sta recuperando, potrebbe giocare dall’inizio“.

Di seguito la probabile formazione della Cremonese per la per la sfida contro l’Udinese.

Cremonese, la possibile formazione contro l’Udinese

Tra i pali ci sarà Emil Audero, che torna in campo dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare le sfide contro Inter e Como. Rispetto alla formazione scesa in campo a San Siro, Zerbin dovrebbe prendere il posto di Floriani Mussolini sulla destra, mentre Vandeputte torna titolare dopo aver iniziato dalla panchina il match di San Siro. Davanti dovrebbe essere ancora rinviato l’esordio da titolare di Vardy: spazio a Vazquez e Bonazzoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vázquez, Bonazzoli. All. Nicola

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Cremonese e Udinese , in programma per lunedì 20 ottobre alle 20:45 e valida per la 7ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky Go, NOW e sull’app di DAZN.