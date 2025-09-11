La probabile formazione della Cremonese per la sfida contro l’Hellas Verona: le possibili scelte di Nicola

La Cremonese vuole continuare a sorprendere. Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive nelle prime giornate di Serie A, contro Milan e Sassuolo, i lombardi sognano di restare a punteggio pieno.

Tanta attesa per il possibile debutto di Jamie Vardy in Serie A. Lo storico attaccante del Leicester City, protagonista assoluto nella vittoria della Premier League delle Foxes, può scendere in campo già al Bentegodi.

La squadra di Davide Nicola è stata la grande sorpresa di questo inizio di stagione, al ritorno in Serie A dopo due anni.

Di seguito la probabile formazione della Cremonese per la sfida contro l’Hellas Verona.

La probabile formazione della Cremonese contro il Verona

Tante conferme per Davide Nicola verso la sfida contro l’Hellas Verona. Al Bentegodi, infatti, dovrebbero giocar in campo gli stessi giocatori scesi in campo contro il Sassuolo. Davanti ad Audero spazio per Baschirotto con Terracciano e Bianchetti, mentre a centrocampo ci saranno Collocolo e Vandeputte. In mediana Bondo, mentre sugli esterni confermati Zerbin e Pezzella. Davanti Vazquez e Sanabria, mentre Vardy dovrebbe iniziare dalla panchina.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All: Nicola

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Cremonese ed Hellas Verona, in programma per lunedì 15 settembre alle 18:30 e valida per la 3ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile sull’app di DAZN.