Cremonese, Payero ha terminato le visite: “Voglio restare in Serie A con questa maglia”

Martin Payero è pronto per la sua nuova esperienza con la Cremonese.

Il centrocampista ha terminato le visite mediche con il club grigiorosso, a breve la firma e poi si attende solo l’annuncio ufficiale.

Payero ha parlato ai nostri microfoni dopo aver svolto i test, cominciando scelta della squadra: “Tutto pronto, sto andando a Cremona a firmare. Sono molto felice. Ho scelto la Cremonese per l’interesse che hanno dimostrato e gli obiettivi che mi hanno presentato per questa stagione: sono molto convinto di questa scelta“.

Ha concluso raccontando i suoi obiettivi per questa stagione: “Cosa darò al questa squadra? Molto. Lavorerò e ho tanta voglia: farò tutto il meglio per restare in Serie A con la Cremonese“.

