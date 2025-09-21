Cremonese-Parma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Nicola e Cuesta per Cremonese-Parma, sfida valida per la quarta giornata di Serie A

Cremonese e Parma si affrontano per la quarta giornata di Serie A. Dopo tre turni, ci sono 6 punti di distanza tra le due squadre, con i grigiorossi a quota 7 e i gialloblù a 1 insieme a Pisa e Lecce.

La squadra di Nicola si trova al quarto posto grazie alle due vittorie contro Milan e Sassuolo e al pareggio contro il Verona.

Dall’altra parte, gli uomini di Cuesta cercano il primo successo dopo le due sconfitte con Juventus e Cagliari e il pareggio alla seconda contro l’Atalanta.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Parma

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Barbieri, Bonazzoli, Ceccherini, Faye, Floriani, Folino, Grassi, Johnsen, Lordkipanidze, Moumbagna, Nava, Silvestri

PARMA (3-5-2): Suzuki; Deprato, Circati, Ndiaye; Alqvist, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Carlos Cuesta

A disposizione: A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Britschgi, Begic, Cremaschi, Djuric, Estevez, Lovik, Ordonez, Oristanio, Plicco, Trabucchi, Troilo.

Dove vedere Cremonese-Parma in tv e in streaming

La gara tra Cremonese e Parma è in programma per le 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Il match sarà visibile in tv su DAZN, oppure in diretta streaming sull’app di DAZN.