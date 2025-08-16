Coppa Italia, Cremonese-Palermo: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Palermo, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

La Coppa Italia 2025/26 prosegue con il debutto di Cremonese e Palermo, attese al primo turno della competizione. La squadra di Davide Nicola, neopromossa in Serie A dopo i playoff, affronta quella di Filippo Inzaghi, che punta con decisione al ritorno nel massimo campionato.

La Cremonese si presenta al match con un precampionato altalenante: una vittoria contro la Pro Patria, un pareggio con la Reggiana e una pesante sconfitta per 4-1 contro il Torino. Diversi i volti nuovi inseriti da Nicola, tra cui Baschirotto in difesa, Grassi a centrocampo e Zerbin sulla trequarti.

Il Palermo arriva da un’estate intensa e ricca di entusiasmo. Dopo cinque vittorie consecutive in amichevole, è arrivato lo stop contro il Manchester City nell’Anglo-Palermitan Cup davanti a quasi 40mila tifosi. Inzaghi, reduce dalla promozione conquistata col Pisa, ha dato un’impronta forte alla squadra, arricchita da innesti di valore.

Cremonese e Palermo si affronteranno allo stadio Giovanni Zini. Per chi passerà il turno, il cammino sarà subito impegnativo: al secondo turno ci sarà una tra Udinese e Carrarese, mentre agli ottavi l’avversaria designata è la Juventus.

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Palermo

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, De Luca. Allenatore: Davide Nicola.

PALERMO (3-5-2): Bardi; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Dove vedere Cremonese-Palermo in diretta tv e streaming

La partita tra Cremonese e Palermo, valida per il primo turno di Coppa Italia, si giocherà sabato 16 agosto alle ore 21:15 allo stadio Giovanni Zini. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e Mediaset Infinity.