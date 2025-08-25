Cremonese, pronta un’offerta per Osmajic del Preston
La Cremonese sta preparando un’offerta per Milutin Osmajic, attaccante montenegrino del Preston: gli aggiornamenti
Dopo i sondaggi raccontati negli scorsi giorni, la Cremonese si fa ora avanti per Milutin Osmajic.
Il club sta infatti preparando un’offerta per arrivare all’attaccante montenegrino.
La punta del Preston, club della seconda divisione inglese, ha segnato 15 gol in 41 presenze nella scorsa stagione.
Ottima partenza anche in questa annata, con il classe 1999 che ha già trovato 3 volte la via del gol in 4 uscite tra Championship ed EFL Cup.