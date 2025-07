Cremonese, Nicola: “Faccio questo lavoro perché mi piace l’adrenalina che mi dà”

Le parole dell’allenatore della Cremonese, Davide Nicola

Davide Nicola è pronto a iniziare la sua nuova avventura come allenatore della Cremonese in Serie A.

Ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni, anche extracalcistiche. Di seguito le sue parole.

L’allenatore ha iniziato parlando delle ambizioni della sua squadra: “La qualità della Serie A è molto elevata sotto tutti i punti di vista: umilmente ma con grande energia e entusiasmo la Cremonese sta pianificando quello che vorrà cercare di fare per poter essere competitivi in questa categoria. Spesso si fanno molti nomi, questa è una realtà che ha tutti i mezzi per la dire la sua: si può arrivare a conquistare la salvezza. I percorsi di crescita non finiscono mai.”

Si è poi distaccato dal calcio: “Chi inviterei a cena? Senza ombra di dubbio Pogacar: mi piace come si pone, la sua forza. Mi stupisce come racconta e come le interpreta sul campo le imprese che fa: sa trasferire emozioni, le persone che le sanno trasferire mi piacciono.”

L’allenatore ha poi parlato del suo lavoro: “Faccio questo mestiere perché mi piace l’adrenalina che mi dà: è la cosa che mi rende anche più sereno. Di tutti i miei giocatori ho sempre conservato impressioni e quadernini e faccio anche ora: quando vedo qualcosa che mi incuriosisce, lo scrivo”.

Per poi concludere con: “Sono sempre alla ricerca di un modello che vorrei che offrire e proporre. Io titolare in una squadra da me allenata? Per certe qualità sicuramente, per altre no”.